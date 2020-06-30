الثعلب الصغير يوجه رسالة إلى نجم الأهلي





وجه حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق وعضو اتحاد كرة القدم السابق رسالة إلى صالح جمعة نجم الأهلي وذلك عقب إعلان قرار عودته إلى المشاركة في التدريبات الجماعية بداية من الغد الثلاثاء بعد فترة توقف طويل للنشاط الكروي.













وقال الثعلب الصغير عبر برنامجه وان تو على إذاعة أون سبورت: "صالح جمعة لاعب جيد وأتمنى أن يتمسك بالفرصة ويعمل على نفسه، مصر كلها مقتنعة إنه لاعب جيد إلا أنه هو الوحيد الغير مقتنع بهدا".





وأضاف:"ياصالح الأيام تمر والعمر يجري وستندم على تلك الفرص، على الرغم من أني لعبت 10 سنين وحققت بعض الإنجازات مع الزمالك والمنتخب الأول ومنتخب الشباب أحدث نفسي مرارا، حيث أتمنى لو كنت بذلت جهد وضغطت على نفسي لمدة سنتين فقط ولكن لا ينفع الندم الآن، أتمنى لو تتعلم".









وتابع :"احزن بشدة على اللاعيبن الذين يفرطون في مواهبهم بسهولة، جميع الناس يريدون أن يروك لاعب جيد يا صالح وسنرى ماذا أنت تريد".









وعن عودة محمد محمود لتدريبات الأهلي، اختتم إمام تصريحاته قائلاً : "لاعب جيد للغاية وموهوب وكان متألق للغاية مع وادي دجلة، حظه سئ بسبب إصابتين في الرباط الصليبي مرتين متتاليتين لكنه سيعود بسبب سنه الصغير والإصرار الذي يملكه".



