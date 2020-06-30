رسالة يورجن كلوب لجماهير ليفربول قبل مواجهة مانشستر سيتي









وجه الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول رسالة لجمهور الفريق بعد التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وقبل مواجهة المان سيتي يوم الخميس المقبل بالبطولة الإنجليزية.









وقال كلوب للجماهير:"أنتم الأبطال ولا يوجد من يستحق اللقب أكثر من چيرارد واحتفلوا ببيوتكم وسيأتي وقت احتفالنا سويًا قريبًا، في البداية إذا كنت تقرأ هذه الصحيفة فهذا لأنك تهتم بمدينة ليفربول وتريد معرفة المزيد عنها ونحن نشترك سويًا في هذا الأمر لم يسبق لي كتابة أي رسائل لأي صحف. أشارك في الكثير من المؤتمرات الصحفية ويتم ذكري كثيرًا في الصحافة وربما أكثر من الطبيعي ولكن هذه هي المرة الأولى التي أشعر بها بحاجتي لكتابة رسالة من هذا النوع، والسبب في هذا هو رغبتي في الحديث بشكل مباشر لجماهير ليفربول."









وأضاف مدرب ليفربول:"هذا وقت لا يصدق للنادي لا يصدق للجماهير لا تصدق في مدينة لا تصدق. بالنسبة للبعض فهذا هو وقت نهاية انتظار طويل دام ٣٠ عامًا للحصول على لقب الدوري. وسواء انتظرت ٣٠ عامًا أو ٣٠ دقيقة فأنا أتمنى أن تستمعوا بكل لحظة تستحقون الاستمتاع بها أحمل شرف وفخر تدريب نادي مثل ليفربول، وهو شرف أحمله معي كل يوم لأنني أعمل لحسابكم. كنت أعلم أن ليفربول هو مكان خاص حتى قبل أن آتي إلى هنا، ولكن لا تعلم حقيقة المكان قبل أن تتعامل مع أهل هذه المدينة وتشعر بنبض قلبها من جماهيرها."







