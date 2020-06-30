رسالة يورجن كلوب لجماهير ليفربول قبل مواجهة مانشستر سيتي

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:15 ص
كلوب
كلوب
علي ماهر حلمي


وجه الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول رسالة لجمهور الفريق بعد التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وقبل مواجهة المان سيتي يوم الخميس المقبل بالبطولة الإنجليزية.


وقال كلوب للجماهير:"أنتم الأبطال ولا يوجد من يستحق اللقب أكثر من چيرارد واحتفلوا ببيوتكم وسيأتي وقت احتفالنا سويًا قريبًا، في البداية إذا كنت تقرأ هذه الصحيفة فهذا لأنك تهتم بمدينة ليفربول وتريد معرفة المزيد عنها ونحن نشترك سويًا في هذا الأمر لم يسبق لي كتابة أي رسائل لأي صحف. أشارك في الكثير من المؤتمرات الصحفية ويتم ذكري كثيرًا في الصحافة وربما أكثر من الطبيعي ولكن هذه هي المرة الأولى التي أشعر بها بحاجتي لكتابة رسالة من هذا النوع، والسبب في هذا هو رغبتي في الحديث بشكل مباشر لجماهير ليفربول."


وأضاف مدرب ليفربول:"هذا وقت لا يصدق للنادي لا يصدق للجماهير لا تصدق في مدينة لا تصدق. بالنسبة للبعض فهذا هو وقت نهاية انتظار طويل دام ٣٠ عامًا للحصول على لقب الدوري. وسواء انتظرت ٣٠ عامًا أو ٣٠ دقيقة فأنا أتمنى أن تستمعوا بكل لحظة تستحقون الاستمتاع بها أحمل شرف وفخر تدريب نادي مثل ليفربول، وهو شرف أحمله معي كل يوم لأنني أعمل لحسابكم. كنت أعلم أن ليفربول هو مكان خاص حتى قبل أن آتي إلى هنا، ولكن لا تعلم حقيقة المكان قبل أن تتعامل مع أهل هذه المدينة وتشعر بنبض قلبها من جماهيرها."


واختتمت رسالته قائلا "هذا لا ينطبق على جماهير ليفربول فقط. بالطبع أنا متحيز لليفربول لأنه ناديّ، ولكن التنافس مع ايڤرتون هو ما يمنح هذه المدينة هويتها، ايڤرتون هو الوجه الآخر للعملة وليفربول هو وجهها الأول أعلم أن هذا ليس الوقت الأفضل لهم ولو الأدوار معكوسة فلن يكون هذا وقتنا المفضل كذلك. ولكن مع كارلو أنشيلوتي فأنا أعلم أن تطور وتحسن ايڤرتون سوف يستمرا. ايڤرتون منافس عظيم ولا أحتاج أن يذكرني أحد بذلك كي ننهي الدوري فوق ايفرتون وباقي الأندية في الترتيب لهو إنجاز عظيم. أحترمهم جميعهم لأننا سويًا نجعل من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بطولة تنافسية ومثيرة وآسرة للجميع حول العالم."

أخبار تهمك

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

"معتكفة حاليا".. زوج عبلة كامل السابق يحسم الجدل حول شائعة اعتزالها

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الخطيب يطلب بقاء نجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية عن ملف سد النهضة: توجهنا إلى مجلس الأمن لتجنب مزيد من التصعيد

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح قديم يفجر أزمة لصفقة برشلونة الجديدة

منذ ساعة و 27 دقيقة

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ يوم

عماد أديب يكشف مفاجأة بشأن موقف إثيوبيا تجاه سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

التهم 3 آلاف سيارة.. حريق ضخم في الكويت

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

منذ حوالي 8 ساعات

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

الجامعة العربية تعلق على جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الكشف عن صفقة الموسم في الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف عليها

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:39 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

09:25 ص

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

11:08 م

عاجل.. وزير الخارجية عن ملف سد النهضة: توجهنا إلى مجلس الأمن لتجنب مزيد من التصعيد

10:23 م

الجامعة العربية تعلق على جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة (فيديو)

02:03 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن