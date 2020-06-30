ابنة هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا









نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء هبي، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت زينب في الصورة بفستان صيفي أبيض قصير، به الكثير من النقشات بالورد الأحمر البسيط.وعلقت زينب على الصورة قائلة: "الحياة حلوة بس نفهمها.. خبروني شو أكتر شي بيفرحكن بالحياة، أنا أشياء بسيطة بتفرحني متل الورد والطبيعة مع لمة العيلة هون اقصى سعادتي".كانت الفنانة هيفاء وهبى، نشرت رسالة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" ، موجهة الى مدير اعمالها، محمد الوزيرى، والذى اتهمته بالنصب عليها.وقالت هيفاء وهبى: "تعب وتقضية سنين بالطيارات بين السما والأرض، تفكير وسهر، وتصوير ليل ونهار، وليالي بلا نوم، وعقلبي متل العسل، لان هيدا شغلي.واضافت هيفاء وهبى قائلة : "تيجي انت بالاخر تسرق كل هيدا عالجاهز من مجهود مرا ؟، خايف من حكي الناس والصحافة؟، ومش خايف من ربّك؟ مش انا الغلطانة اني أمٌنتلك انت الغلطان لأنك مش قد شرف الأمانة!.هيفاء وهبى سبق أن اتهمت محمد الوزيرى، بسرقة بعض مجوهراتها وأموالها، وهو الامر الذى تسبب فى ازمة كبيرة بينهما.