ابنة هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:56 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء هبي، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت زينب في الصورة بفستان صيفي أبيض قصير، به الكثير من النقشات بالورد الأحمر البسيط.

وعلقت زينب على الصورة قائلة: "الحياة حلوة بس نفهمها.. خبروني شو أكتر شي بيفرحكن بالحياة، أنا أشياء بسيطة بتفرحني متل الورد والطبيعة مع لمة العيلة هون اقصى سعادتي".

كانت الفنانة هيفاء وهبى، نشرت رسالة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" ، موجهة الى مدير اعمالها، محمد الوزيرى، والذى اتهمته بالنصب عليها. 

وقالت هيفاء وهبى: "تعب وتقضية سنين بالطيارات بين السما والأرض، تفكير وسهر، وتصوير ليل ونهار، وليالي بلا نوم، وعقلبي متل العسل، لان هيدا شغلي. 

واضافت هيفاء وهبى قائلة : "تيجي انت بالاخر تسرق كل هيدا عالجاهز من مجهود مرا ؟، خايف من حكي الناس والصحافة؟، ومش خايف من ربّك؟ مش انا الغلطانة اني أمٌنتلك انت الغلطان لأنك مش قد شرف الأمانة!. 

هيفاء وهبى سبق أن اتهمت محمد الوزيرى، بسرقة بعض مجوهراتها وأموالها، وهو الامر الذى تسبب فى ازمة كبيرة بينهما.


أخبار تهمك

عاجل.. وزير الخارجية عن ملف سد النهضة: توجهنا إلى مجلس الأمن لتجنب مزيد من التصعيد

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح قديم يفجر أزمة لصفقة برشلونة الجديدة

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل - الكشف عن صفقة الموسم في الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

الجامعة العربية تعلق على جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

منذ حوالي 8 ساعات

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - الخطيب يطلب بقاء نجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ حوالي 5 ساعات

"معتكفة حاليا".. زوج عبلة كامل السابق يحسم الجدل حول شائعة اعتزالها

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

منذ حوالي 6 ساعات

التهم 3 آلاف سيارة.. حريق ضخم في الكويت

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

عماد أديب يكشف مفاجأة بشأن موقف إثيوبيا تجاه سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف عليها

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

منذ حوالي 13 ساعة

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:39 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

09:25 ص

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

11:08 م

عاجل.. وزير الخارجية عن ملف سد النهضة: توجهنا إلى مجلس الأمن لتجنب مزيد من التصعيد

10:23 م

الجامعة العربية تعلق على جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة (فيديو)

02:03 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن