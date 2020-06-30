تصريح قديم يفجر أزمة لصفقة برشلونة الجديدة









يقترب نادي برشلونة من الإعلان الرسمي عن قدوم البوسني ميراليم بيانيتش، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، ضمن الصفقة التادلية، التي شهدت تخلي البارسا عن خدمات آرثر ميلو لاعب وسط الفريق للسيدة العجوز.









وكان برشلونة قد أعلن اليوم بشكل رسمي، التخلي عن خدمات لاعب خط وسطه آرثر ميلو ليوفنتوس، في صفقة بلغت 72.5 مليون يورو اليوم.









وبحسب تقارير إسبانية، فإن بيانيتش، لاعب برشلون المنتظر، شديد الحب لغريم برشلونة الأزلي ريال مدريد.









ووفقاً لصحيفة "سبورت الكتالونية" فإن بيانيتش صرح من قبل أن أنه يشجع ريال مدريد، وذلك حينما كان ينشط في صفوف روما الأيطالي.









وأكدت الصحيفة، أن تلك التصريحات قد تجعل جماهير النادي الكتالوني تنقلب عليه، على الرغم من عدم انضمامه رسمياً للفريق حتى الآن.





يُذكر أن صاحب الـ30 عاماً انضم ليوفنتوس في صيف عام 2016 قادماً من نادي روما، قبل أن يصبح في طريقه للإنتقال لبرشلونة الإسباني رسمياً خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



