"لا يحق لأحد إهانته وأعتذر له".. تعليق ناري لأشرف زكي على حملة الهجوم ضد يوسف لشريف
الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:18 ص
فايقة محمد عادل
أكد نقيب المهن التمثيلية أشرف ذكي بإعتزاز النقابة بعضوية النجم يوسف الشريف ، ووجه تحذيره لمن يروجون الأقاويل عن الفنانين بأن النقابة لن تتركهم.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن " أن الفنان يوسف الشريف واحد من أهم الممثلين علي الساحة الفنية والعربية ولعل جمهوره وأعماله هم ما يؤكدون هذا القول ، فهو علي خلق رفيع المستوي .
وما أدلى به يوسف ما هو حرية شخصية ، فهو حر في اختيار المشاهد التي يؤديها أو لا يؤديها ، لكن لا أحد له الحق في توجيه أي إهانات له.
وأكد أن النقابة تعتبره قيمة كبيرة، وأعتذر له بعد الحملة الشرسة التي وجهت له.
يذكر أن الفنان يوسف الشريف خاض موسم رمضان 2020، من خلال مشاركته في مسلسل "النهاية" الذي من بطولته وقام بتجسيد شخصية المهندس زين.
وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.
https://youtu.be/2kpOngYajhc
يذكر أن الفنان يوسف الشريف خاض موسم رمضان 2020، من خلال مشاركته في مسلسل "النهاية" الذي من بطولته وقام بتجسيد شخصية المهندس زين.
وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.
https://youtu.be/2kpOngYajhc