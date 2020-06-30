"لا يحق لأحد إهانته وأعتذر له".. تعليق ناري لأشرف زكي على حملة الهجوم ضد يوسف لشريف

وأكد أن النقابة تعتبره قيمة كبيرة، وأعتذر له بعد الحملة الشرسة التي وجهت له.



يذكر أن الفنان يوسف الشريف خاض موسم رمضان 2020، من خلال مشاركته في مسلسل "النهاية" الذي من بطولته وقام بتجسيد شخصية المهندس زين.



وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.



https://youtu.be/2kpOngYajhc