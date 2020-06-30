فايلر يطالب الأهلي بضرورة حسم صفقة المهاجم

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:53 ص
فايلر
فايلر
غدير أحمد


طالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي ضرورة حسم صفقة المهاجم، وذالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعزيز صفوف الفريق.


وحدد فايلر رغبته فى مهاجم قوي تحديدًا جاكسون موليكا صاحب ال21 عامًا، وهو الأمر الذي دفع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لمطالبة أمير توفيق مدير التعاقدات بإعادة فتح الملف مُجددًا مع النجم الكونغولي ووكيل أعماله.


وعندما يتم التوصل إلى اتفاق مبدئي بينهم، فيتوجه توفيق إلى الكونغو من إنهاء الصفقة مع مسئولي مازيمبي كما ينوي مسؤولون القلعة الحمراء رفع المقابل المادي، وذالك من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وعلم مسئولو النادي الأهلي أن هناك 3 أندية خليجية وهم، أندية الشباب السعودي والاتفاق السعودي بجانب الوصل الإماراتي، ترغب في التعاقد مع جاكسون موليكا نجم مازيمبي الكونغولي خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وتأتي رغبة الأندية الخليجية الثلاثة في التعاقد مع موليكا بمثابة تهديد قوي لعدم انتقال نجم هجوم مازيمبي لنادي الأهلي خاصة أن رئيس مازيمبي يرفض بقوة بيع النجم الكونغولي داخل قارة أفريقيا.

وخاصة وأن جاءت رغبت النجم الكونغولي بالتواجد داخل جدران القلعة الحمراء، لذالك سوف يعملون مسئولي النادي الأهلي بقوة لإتمام الصفقة خلال الأسابيع القادمة.

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