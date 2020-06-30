تحديد موعد نهاية الدوري المصري للموسم الحالي

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:32 ص
الدوري المصري
الدوري المصري
أمل الحلفاوي


حدد مسئولو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة، برئاسة عمرو الجنايني، موعدا لنهاية الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2019-2020.

وكان تقرر منذ فترة استئناف الدوري المصري بداية من شهر أغسطس المقبل، بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، منذ شهر مارس الماضي.

واستقرت اللجنة على إرجاء نهاية الدورى الحالي إلى 30 أكتوبر بدلا من يوم 15 من نفس الشهر كما كان مقررا.

جاء ذلك بعدما تم عقد اجتماعا مع مدربى أندية الدورى الممتاز وكذلك حسام البدرى المدير الفني للمنتخب الأول وشوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أمس الأحد وعلى مدار الأيام الماضية.

جدير بالذكر أن مدربي أندية الدوري أجمع طالبوا بضرورة منح اللاعبين فترة إعداد كافية قبل استئناف النشاط الرياضي، لتفادي الإصابات.

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