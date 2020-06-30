نرمين الفقي تشارك جمهورها بإطلالة صيفية من داخل حمام السباحة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:56 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
تحرص النجمة نرمين الفقي التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور من حياتها اليومية والفنية.

حيث شاركت الجميلة نرمين جماهيرها بمجموعة صور داخل منزلها، وهي تستجم بحمام السباحة،مرتدية مايوة أسود ونظارة شمس ، وذلك هروبًا من حرارة الجو المرتفعة.

يشار أن الفنانة نرمين الفقي قامت بالعديد من الأدوار السينمائية والتلفزيونية المتميزة ، وتعرضت مؤخراً لشائعة ارتباط من فوتوجرافر ولكن سرعان ما نفت ذلك.

يذكر أن أبرز أعمال الفنانة نيرمين الفقى، مشاركتها فى حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3".

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