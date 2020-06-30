لأول مرة.. شريف منير يكشف عن رفضه تمثيل هذا الدور أمام الزعيم عادل إمام (فيديو)





أكد النجم شريف منير، أنه لا يهتز عند الوقوف امام أي فنان مهما علا قدره مشيرًا إلى أن هذا ليس غرور منه .وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامية مها الصغير في برنامج it's show time المذاع علي قناة cbc ، انه لا يهتم بمنافسة أعماله بأعمال فنانين أخرين ، ولا سيما أنه إذا كان مؤمن بالفيلم وأختار دوره بعناية ، فأنه يكتسح بدوره أدوار النجوم المتواجدين في نفس الفترة.وكشف شريف منير عن رفضه بالمشاركة في فيلم "المولد" أمام الزعيم بتجسيد الشخصية التي أداها الفنان أحمد سلام، موضحُا أنه في ذلك الوقت لم يحقق شيئاً يذكر من النجاح .وأشار إلي السبب وراء ذلك الرفض بأنه لم يشعر بأنه سيستمتع بالوقوف أمام الزعيم في هذا الدور ، وأنتظر لسنوات كثيرة إلي أن جمعهم فيلم " عريس من جهة أمنية".يذكر أن الفنان شريف منير شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه"، بجانب عدد من الفنانين منهم كريم فهمي وياسمين عبد العزيز.