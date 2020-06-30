لأول مرة.. شريف منير يكشف عن رفضه تمثيل هذا الدور أمام الزعيم عادل إمام (فيديو)

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:34 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

أكد النجم شريف منير، أنه لا يهتز عند الوقوف امام أي فنان مهما علا قدره مشيرًا إلى أن هذا ليس غرور منه .

وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامية مها الصغير في برنامج it's show time المذاع علي قناة cbc ، انه لا يهتم بمنافسة أعماله بأعمال فنانين أخرين ، ولا سيما أنه إذا كان مؤمن بالفيلم وأختار دوره بعناية ، فأنه يكتسح بدوره أدوار النجوم المتواجدين في نفس الفترة.

وكشف شريف منير عن رفضه بالمشاركة في فيلم "المولد" أمام الزعيم بتجسيد الشخصية التي أداها الفنان أحمد سلام،  موضحُا أنه في ذلك الوقت لم يحقق شيئاً يذكر من النجاح .

وأشار إلي السبب وراء ذلك الرفض بأنه لم يشعر بأنه سيستمتع بالوقوف أمام الزعيم في هذا الدور ، وأنتظر لسنوات كثيرة إلي أن جمعهم فيلم " عريس من جهة أمنية".

يذكر أن الفنان شريف منير شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه"، بجانب عدد من الفنانين منهم كريم فهمي وياسمين عبد العزيز.

أخبار تهمك

التهم 3 آلاف سيارة.. حريق ضخم في الكويت

منذ ساعتين و 10 دقيقة

شاهد.. رد قوي من وزير الخارجية على ادعاءات ممثل إثيوبيا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل - الخطيب يطلب بقاء نجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف عليها

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

منذ حوالي 5 ساعات

"معتكفة حاليا".. زوج عبلة كامل السابق يحسم الجدل حول شائعة اعتزالها

منذ أقل من ساعتين

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وزير الخارجية عن ملف سد النهضة: توجهنا إلى مجلس الأمن لتجنب مزيد من التصعيد

منذ حوالي 5 ساعات

لاعب الأهلي السابق: هذا اللاعب أفضل من طاهر محمد طاهر ورأي صادم عن كهربا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عماد أديب يكشف مفاجأة بشأن موقف إثيوبيا تجاه سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الجامعة العربية تعلق على جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يحسم مصير كيكي سيتين

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:39 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

09:25 ص

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

11:08 م

الجامعة العربية تعلق على جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة (فيديو)

02:03 ص

عاجل.. وزير الخارجية عن ملف سد النهضة: توجهنا إلى مجلس الأمن لتجنب مزيد من التصعيد

10:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن