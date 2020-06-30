شاهد.. ميريهان حسين تقلد إليسا بطريقة مثيرة (فيديو)

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 02:57 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

شاركت الفنانة ميريهان حسين، جمهورها ڤيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بالفيديذو وهي تقلد النجمة اللبنانية إليسا على أنغام عحدى أغنياتها كما حرصت على وضع نفس المكياج الخاص باليسا، حتى تبدو في نفس ملامحها.

وعلقت على الفيديو قائلة: "اللي لسة مشافش الفيديو.. كامل اللينك في الإستوري" .

وتفاعل الكثير من متابعيها مع الفيديو وتباينت الكثير من التعليقات منها: الله عليكي وعلي إبداعك يا نور عيني .

يذكر أن آخر أعمال ميريهان حسين، مسلسل "ختم النمر"، الذي تدور أحداثة في إطار رومانسي أجتماعي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان أحمد صلاح حسني ونسرين طافش وإسلام جمال، وينتمي المسلسل لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة.


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