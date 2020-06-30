"ربنا يقومك بالسلامة".. هالة صدقي تبرز وطنية رجاء الجداوي في 30 يونيو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 02:46 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

استعادت النجمة هالة صدقي ذكرياتها مع الفنانة القديرة رجاء الجداوي وطالبت الجمهور بالدعاء لها.

ونشرت صورة تجمعها بالفنانة القديرة من ميدان التحرير يحملون علم مصر وعلقت قائلة: "زي النهاردة كان أهم يوم في حياتنا 30/6 كلنا كنا بنصور وقررنا نوقف التصوير وننزل التحرير".

وأضافت: "ربنا يقومك بالسلامة يا رجاء يا أعز وأجمل ست في الدنيا.. أدعوا لها تقوم بالسلامة".

يذكر أن يذكر أن آخر أعمال هالة صدقي، مسلسل "ليه لأ" تدور أحداثة حول قضايا المرأة، وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة ذات15 حلقة، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز.

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