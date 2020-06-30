جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد انتهاء الجولة الـ32





أختتمت منافسات الجولة الـ32 الدوري الإسباني الممتاز، مساء اليوم الإثنين الموافق 29 يونيو الجاري، بفوز فريق خيتافي على نظيره ريال سوسييداد، بهدفين مقابل واحد، في المباراة التي جمعت بنهما على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز.





وافتتح خايمي ماتا أهداف اللقاء لصالح خيتافي من ركلة جزاء عند الدقيقة 20، قبل أن يدرك عدنان يانوزاي هدف التعادل عند الدقيقة 55، فيما سجل ماتا الهدف الثاني لأصحاب الأرض بتمريرة حاسمة استقرت في شباك سوسييداد عند الدقيقة 83.





وشهدت الجولة الثانية والثلاثين، اعتلاء ريال مدريد لصدارة الليجا، بعدما حقق فازا ثمينا على فريق إسبانيول، بهدف نظيف، فيما سقط في فخ التعادل غريمه الأزلي برشلونة أمام سيلتا فيجو، بهدفين لمثلهما.





وفيما يلي ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الـ32:-





1- ريال مدريد 71 نقطة.





2- برشلونة 69 نقطة.





3- أتلتيكو مدريد 58 نقطة.





4- إشبيلية 54 نقطة.





5- خيتافي 52 نقطة.





6- فياريال 51 نقطة.





7- ريال سوسيداد، 47 نقطة.





8- فالنسيا، 46 نقطة.





9- أتلتيك بلباو ، 45 نقطة.





10- غرناطة، 43 نقطة.





11- ليفانتي، 41 نقطة.





12- أوساسونا، 41 نقطة.





13- ريال بيتيس، 37 نقطة.





14- بلد الوليد ، 35 نقطة.





15- إيبار، 35 نقطة.





16- ديبورتيفو ألافيس، 35 نقطة.





17- سيلتا فيجو، 34 نقطة.





18- ريال مايوركا، 26 نقطة.





19- ليجانيس، 25 نقطة.



