يسرا: استحضرت روح والدتي في مشهد الوفاة بـ"خيانة عهد" (فيديو)

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 02:19 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

أعربت النجمة يسرا، عن سعادتها بنجاح مسلسل "خيانة عهد" وبالعمل مع فنانين ومخرجين استطاعو أن يبرزوا العمل في أفضل صورة.

ووجهت خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة اليوم" المذاع على قناة "الحدث"، شكرًا للناقد الفني طارق الشناوي والذي أشاد بأدائها وقال "ما قدمته يسرا لا يمكن تقييمه طبقاً لقانون الفن وقواعد التمثيل، فهي ومضة نور تسكن قلب مبدع لتستقر في قلوبنا".

وأضافت أنها في الحلقة الرابعة عشر عن وفاة ابنها ودخولها المشرحة والمدفن لم تكن تمثل وأنها سعيدة بالوصول لقلوب الجمهور.

وأوضحت يسرا، أنها شعرت بوجود روح والداتها الراحلة معها في الحلقة الرابعة عشر وأدهشها التشابه بين مقبرة ابنها هشام بالمسلسل ومقبرة والداتها، وهي تشعر بأن نجاحها يرجع لدعاء ورضاء والداتها عليها الذي مضى نحو شهر علي رحيلها.

ويعد مسلسل "خيانة عهد'' آخر عمل شاركت به يسرا وتم عرضه في السباق الرمضاني الماضي ، وتدور أحداث خيانة عهد حول سيدة تدعى عهد والتي تجسدها الفنانة يسرا، وتتعرض للعديد من المؤامرات من أشقائها وموت ابنها هشام الذي يجسده الفنان خالد أنور.

شارك في بطولته كل من يسرا، خالد سرحان، عبير صبري، تيام مصطفى قمر، خالد أنور، هنادي مهنى، جومانا مراد، وآخرون،تأليف أحمد عادل سلطان، أمين جمال، إخراج سامح عبد العزيز، أحمد أسامة عبد الخالق.


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