برشلونة يحسم مصير كيكي سيتين

كشفت تقرير صحفي إسباني اليوم الإثنين، أن إدارة نادي برشلونة، حسمت مصير المدير الفني للفريق الكاتالوني كيكي سيتين.













ووفقاً للمعلومات الواردة في موقع “جول الأسباني”:" إن كيكي سيتين لم يستكمل مع الفريق الموسم القادم، وستقوم الإدارة بدعمه حتى ينهي الموسم الحالي بأفضل صورة ممكنة".













وشددت التقارير على أن إدارة الفريق الكاتالوني تتفاوض بالفعل مع مدرب جديد، ليقود مهمة الفريق في الموسم المقبل خلفآ لكيكي، وذالك دون الإفصاح عن إسمه او هويته.











