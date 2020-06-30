نجم الأهلي السابق: كنت زملكاوي وهذا رأيي فى أزارو وأجايي

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 02:07 ص
الأهلي
الأهلي
محمد جمال


قال عبدالحميد حسن، نجم الأهلي السابق، أن المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، من أفضل المهاجمين في تاريخ النادي. 

وأوضح ميدو في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "أجايي لاعب محوري في الأحمر أما عن بادجي لم نراه لنحكم عليه وجيرالدو الاقرب للرحيل لو تم التعاقد مع مهاجم أخر".

وعن السوشيال ميديا وتأثيرها على على قرارت مجلس الأهلي، علق ميدو: "تأثير السوشيال ميديا على قرارات النادي الأهلي أمر جديد علينا ومساندة الصفحات للنادي حاليا في كل قراراته أمر غريب".

وكشف عبدالحميد حسن، نجم الأهلي السابق، عن انتماءه الكروي بعدما انقسمت الجماهير حول زملكاويته.

وأوضح ميدو في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "كنت زملكاوي في بداية الأمر ولكني أصبحت اهلاويا بعد انضمامي للقلعة الحمراء بعد ذلك"

وتابع: "تألقت بشكل كبير والبرتغالي مانويل جوزيه ضمني الى صفوف الأهلي وأنا عندي 34 سنة"

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