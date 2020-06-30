موعد مباراة برشلونة أتليتيكو مدريد في الدوري الإسباني الثلاثاء 30/6/2020 والقنوات الناقلة





يشهد ملعب كامب نو بمدينة برشلونة مساء اليوم الثلاثاء 30 يونيو، مباراة برشلونة ضد ضيفه أتليتيكو مدريد، في قمة مواجهات الجولة 33 من الدوري الإسباني.





ويطمح النادي الكتالوني في تحقيق الاستفاقة على حساب الروخي بلانكوس، بعد التعادل المخيب خلال الجولة الماضية ضد سيلتا فيجو، والتنازل عن الصدارة لصالح ريال مدريد.





ويريد برشلونة تحقيق الفوز لانتزاع الصدارة ولو بشكل مؤقت، على أمل تعثر ريال مدريد يوم الخميس المقبل، ضد مضيفه أتليتيك بلباو.





ويؤمن كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، أن التعثر ضد أتليتيكو قد يعني الإطاحة به من تدريب الفريق، حتى قبل نهاية مباريات الموسم الحالي.













ترتيب برشلونة وأتليتيكو مدريد









يحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الليجا برصيد 69 نقطة من 32 مباراة، بواقع 21 فوزاً و6 تعادلات و5 هزائم.





بينما يتواجد أتليتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 58 نقطة من 32 مباراة، بواقع 15 فوز و13 تعادل و4 هزائم.













موعد مباراة برشلونة ضد أتليتيكو مدريد





تنطلق المباراة مساء اليوم الثلاثاء 30 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة عند منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، الثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش.











