صفقة تبادلية محتملة بين مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:48 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
علي ماهر حلمي

ذكرت تقارير صحفية ألمانية و إنجليزية اليوم الثلاثاء عن احتمالية وجود صفقة تبادلية بين كل من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ونظيره نادي بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت التقارير أن نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي بقيادة بيب جوارديولا ‏لا يزال يبحث في ارجاء أوروبا عن ظهير أيسر للفريق وجاءت آخر الأخبار التي تشير إلى ان مانشستر سيتي يستهدف ظهير نادي بايرن ميونخ دافيد ألابا ليكون جزء من صفقة انتقال ليروي ساني، ولكن بايرن ميونخ يعتبر ألابا من أهم اللاعبين ولن يسمح له بالمغادرة.


وأضافت التقارير أن هذا يؤكد بأن نادي بايرن ميونيخ الألماني واثقين بما يكفي بأن اللاعب الدولي الألماني ساني سينضم لهم هذا الصيف لذالك جاء الرد سريعا بأن الظهير ألابا لن يرحل عن صفوف النادي البفاري.

يذكر أن ساني قد رفض تجديد عقده مع نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي حيث أعلن أنه يرغب فى الرحيل هذا الصيف لخوض تجربة جديدة بالدوريات الأوربية الكبري.

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