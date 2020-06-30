تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نتائج مباريات اليوم الأثنين

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:42 ص
إيمبولي
إيمبولي
غدير أحمد


أقيم مساء أمس 6 مباريات في افتتاحية الجولة ال 29 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم، والذي يتصدره فريق يوفنتوس في الوقت الحالي.

ماذال الصراع مستمر بين تشيرو إيموبلي مهاجم لاتسيو، والذي  يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 28 هدف، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم  فريق يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 23 هدف.

ويأتي في المرتبة الثالثة البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم فريق إنتر ميلان، والذي إحرز هدف اليوم من ضربة جزاء في الدقيقة 41 ليرتفع رصيد إلي 19 هدف.

وقد جاء ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نتائج مباريات اليوم كالتالي:

1- تشيرو إيموبلي  28 هدف

2- كريستيانو رونالدو.. 23 هدف

3- روميلو لوكاكو.. 19 هدف

4-  جواو بيدرو .. 17 هدف

5- لويس مورييل.. 15 هدف

6_ جوسيب اليسيتش.. 15 هدف

7- ايدين دزيكو.. 14 هدف

8- فرانشيسكو كابوتو.. 14 هدف

9- دوفان زاباتا.. 14 هدف

10- بيتاجنا..... 12 هدف

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