بهذه الكلمات.. ظافر العابدين ينعي ذكرى وفاة المخرج صلاح الدين الصيد

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:41 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
نعي النجم ظافر العابدين وفاة المخرج التونسي صلاح الدين الصيد الذي توفي اليوم ، حيث نشر ظافر صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلق علي الصورة قائلاً : البقاء لله في وفاة المخرج الكبير صلاح الدين الصيد ، من أكثر المخرجين شعبية في الدراما التونسية ، الله يرحمه .

وعبر الكثير عن حزنهم لرحيله حيث علقت النجمة سوسن بدر قائلة : الله يرحمه ويغفرله ويصبر أهله.

وعلي صعيد آخر تعد أخر أعمال الفنان التونسي ظافر العابدين الدرامية: "حلاوة الدنيا" وتدور أحداث المسلسل، أمينة التي تكتشف قرب موعد زواجها أنها مريضة بالسرطان، فتتغير في هذه اللحظة كل ما كانت ترتب له، وتبدأ في إعادة النظر في علاقتها بمن حولها، خاصة في ظل وقوع عدد من المشاكل مع شقيقتها،ويقابلها سليم ويساعدها لكى تتعافي من هذا المرض، وأن الحب جدير أنه يغير حياتنا تماماً، وهذا الدور الذي قام به الفنان ظافر العابدين في شخصية سليم .

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