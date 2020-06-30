الزمالك يعقد اجتماع هام.. الجمعة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:27 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
رامي بشاي
يعقد  المستشار مرتضى منصور اجتماعا مهما مع  رموز النادي واللاعبين القدامى وأصحاب الجروبات الزملكاوية في الساعه الرابعه عصر  يوم الجمعة المقبل بصالة حسن حلمي بمقر النادي من أجل توضيح بعض الأمور الخاصة بالنادي.

وتقرر ان يكون الدخول للنادي عبر بوابة النشاط الرياضي، مع توجيه الإرشادات لكل المدعوين بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية الطبية وارتداء كمامة الوجة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة نادي الزمالك مع الحاضرين بعض الملفات البارزة والهامة بخصوص النادي، بالإضافة إلى حسم بعض القضايا العاجلة.

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