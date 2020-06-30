موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:23 ص
ريال مدريد وخيتافي
ريال مدريد وخيتافي
محمد الدمتناوي


يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره خيتافي، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام خيتافي، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

يسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، من أجل الاستمرار في صدارة الليجا، واستغلاله لتعثر برشلونة الأخير أمام سيلتا فيجو.

موعد مباراة ريال مدريد أمام خيتافي

تنطلق مباراة ريال مدريد وخيتافي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي

وتذاع مباراة ريال مدريد أمام خيتافي، عبر قناة bein Sport hd 3.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 71 نقطة، بينما يتواجد خيتافي في المركز السادس برصيد 49 نقطة.

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