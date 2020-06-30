ليفربول يسعى لاستغلال نجمه من أجل التعاقد مع كوليبالي





كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول يسعى للتعاقد مع السنغالي خاليدو كوليبالي نجم دفاع نابولي الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد.





وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن ليفربول يتطلع إلى التعاقد مع كوليبالي الذي تبلغ قيمته 90 مليون جنيه إسترليني وذلك لتعزيز صفوف دفاع الفريق في الموسم المقبل.









وأكدت الصحيفة البريطانية أن بطل الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي يرغب في تخفيض السعر المطلوب في النجم السنغالي وذلك عن طريق استغلال مدافع ليفربول الكرواتي ديان لوفرين من أجل خفض قيمة كوليبالي.

وأضحت الصحيفة البريطانية أن ليفربول يأمل في إقناع نابولي بالسماح برحيل كوليبالي مقابل رحيل لوفرين إلى نابولي بالإضافة إلى مبلغ مالي.







