قرار مفاجئ من مرتضى منصور









أكد الإعلامي أحمد جمال على عقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور جلسة طارئة يوم الأربعاء المقبل لمناقشة المهزلة الغير مسبوقة في حق كرامة النادي الأبيض.









وكان من المقرر أن تقام الجلسة منذ عدة أيام، ولكن قرر منصور تأجيلها لمدة ٤٨ ساعة، وذلك بسبب قيامه بعدة محاولات لإيجاد حل ودي للأزمة الأخيرة بينه وبين مسؤولي شركة إعلام المصريين المسؤولة عن قناة الزمالك.







