موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:06 ص
ليفربول ومانشستر سيتي
ليفربول ومانشستر سيتي
محمد الدمتناوي


يحل نادي ليفربول ضيفًا على نظيره مانشستر سيتي، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي، على أرضية ملعب الاتحاد، معقل السيتيزن.

وكان ليفربول قد حسم بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مبكرًا قبل 7 جولات من النهاية، بعد سقوط مانشستر سيتي أمام تشيلسي في الجولة الماضية.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول

وتقام المباراة بين فريق مانشستر سيتي وليفربول في الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول

وتذاع المباراة عبر قناة bein Sport hd 2، بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 86 نقطة، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 63 نقطة.

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