"في الجنة يا حبيبي".. حسن الرداد يحيي الذكرى السادسة عشر لرحيل والده

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:32 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

استعاد النجم حسن الرداد، الذكري السادسة عشر لوفاة والده وعبر عن حزنه الشديد لرحيله، حيث نشر صورة له عبر صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق علي الصورة قائلًا: "الذكري السنوية السادسة عشر للأب والسند والضهر، في الجنة إن شاء في الجنة يا حبيبي.. أرجو قراءة الفاتحة على روحه".

يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد كان مسلسل "شاهد عيان"، الذي عرض في رمضان 2020 وجمع بين الأكشن والدراما، وشاركه في البطولة الفنانة بسمة وهنا شيحة وغيرهما من النجوم.

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