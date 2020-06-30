رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة يكشف عن الإجراءات الطبية لإقامة مباريات الدوري









أكد محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أنه لابد من وصول نتائج مسحات كورونا قبل المباراة بساعات.





وقال سلطان فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten: " تم التواصل مع كافة الأجهزة الطبية للأندية لبدء البروتوكول الطبي على الفور، وهو يتوافق مع بروتوكول منظمة الصحة العالمية والاتحادات الدولية".





وتابع رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة "البروتوكول يتضمن إجراء مسحتين قبل نزول التدريبات ومسحة قبل كل مباراة بـ 24 ساعة لكل عناصر اللعبة لنضمن أن كل من هو داخل المستطيل الأخضر غير مصاب".



