خبيرة الأزياء أية فوزي: درة الأفضل بين نجوم الوسط الفني في الأزياء (صور)

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:50 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني

أكدت أية فوزي خبيرة الأزياء والموضة أن الفنانة درة من أكثر الفنانات في مصر والوطن العربي تميزًا في استايلاتها المفعمة بالحيوية ذات الألوان المتناغمة الدقيقة وتضفي دائمًا لمسات ناعمة ورقيقة وهذا يظهر لنا في كل مهرجان ومناسبة وتتألق وسط النجوم والنجمات.

 

 وأضافت في تصريحات تلفزيونية، تعطي درة للفساتين فخامة ورونقا براق كما تتبع احدي صيحات الموضة في كل فترة وتميل الي تصميم الأزياء المعتدلة الأنيقة وتجمع بين التصميمات الكلاسيكية الشكل والكاجوال ذات الألوان المميزة.

 

 وتابعت، تستخدم الوانا هادئة وبسيطة والتي تضيف لها سحرا ورونقا علي جميع تصميماتها المتميزة وتميل الذوق الذي يتماشي مع كل لون لتصنع لفحة من العصرية والتصميمات المطرزة الجميلة.

خبيرة الأزياء أية فوزي: درة الأفضل بين نجوم الوسط الفني في الأزياء (صور)
خبيرة الأزياء أية فوزي: درة الأفضل بين نجوم الوسط الفني في الأزياء (صور)
خبيرة الأزياء أية فوزي: درة الأفضل بين نجوم الوسط الفني في الأزياء (صور)
خبيرة الأزياء أية فوزي: درة الأفضل بين نجوم الوسط الفني في الأزياء (صور)
خبيرة الأزياء أية فوزي: درة الأفضل بين نجوم الوسط الفني في الأزياء (صور)
خبيرة الأزياء أية فوزي: درة الأفضل بين نجوم الوسط الفني في الأزياء (صور)
خبيرة الأزياء أية فوزي: درة الأفضل بين نجوم الوسط الفني في الأزياء (صور)
خبيرة الأزياء أية فوزي: درة الأفضل بين نجوم الوسط الفني في الأزياء (صور)
خبيرة الأزياء أية فوزي: درة الأفضل بين نجوم الوسط الفني في الأزياء (صور)
خبيرة الأزياء أية فوزي: درة الأفضل بين نجوم الوسط الفني في الأزياء (صور)
خبيرة الأزياء أية فوزي: درة الأفضل بين نجوم الوسط الفني في الأزياء (صور)
خبيرة الأزياء أية فوزي: درة الأفضل بين نجوم الوسط الفني في الأزياء (صور)

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