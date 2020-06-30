الأرصاد تحذر من طقس اليوم: شديد الحرارة على هذه المناطق

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:





طقس الثلاثاء نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة.





- شبورة مائية صباحًا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





- طقس حار على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





طقس الثلاثاء ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.





- طقس لطيف على السواحل الشمالية.





- طقس لطيف على شمال الصعيد.





- طقس معتدل على جنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية

- نشاط رياح على جنوب سيناء، وعلى خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





الوصف الفني لخرائط الطقس

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.





وكانت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، قد كشفت عن تفاصيل الموجة الحارة الجديدة القادمة، مؤكدة أن البلاد هذه الفترة تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية ودرجة الحرارة حول المعدل الطبيعي لها في مثل هذا التوقيت من العام.





وحذرت شاكر من حالة الطقس يوم الأربعاء المقبل، حيث تستمر الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد لمدة يومين وترتفع الحرارة عن المعدل 3 درجات، ويرجع سبب ارتفاع الحرارة وإحساسنا بالرطوبة إلى التأثر بمنخفض الهند الموسمي.





وأعلنت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد يوميا لشبورة خفيفة في الصباح الباكر لكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية ولا تعوق مستوى الرؤية، مع رياح نشطة على جنوب سيناء وخليج السويس.



