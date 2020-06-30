الأرصاد تحذر من طقس اليوم: شديد الحرارة على هذه المناطق

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الثلاثاء نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس حار على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس الثلاثاء ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
- نشاط رياح على جنوب سيناء، وعلى خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

الوصف الفني لخرائط الطقس
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وكانت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، قد كشفت عن تفاصيل الموجة الحارة الجديدة القادمة، مؤكدة أن البلاد هذه الفترة تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية ودرجة الحرارة حول المعدل الطبيعي لها في مثل هذا التوقيت من العام.

وحذرت شاكر من حالة الطقس يوم الأربعاء المقبل، حيث تستمر الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد لمدة يومين وترتفع الحرارة عن المعدل 3 درجات، ويرجع سبب ارتفاع الحرارة وإحساسنا بالرطوبة إلى التأثر بمنخفض الهند الموسمي.

وأعلنت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد يوميا لشبورة خفيفة في الصباح الباكر لكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية ولا تعوق مستوى الرؤية، مع رياح نشطة على جنوب سيناء وخليج السويس.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة اليوم وغدا 35 درجة، والسواحل الشمالي 29، وجنوب سيناء 38، شمال الصعيد 37، جنوب الصعيد 41 درجة.
الأرصاد تحذر من طقس اليوم: شديد الحرارة على هذه المناطق
الأرصاد تحذر من طقس اليوم: شديد الحرارة على هذه المناطق

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هيئة الإرصاد طقس اليوم طقس الثلاثاء شبوره رتفاع الرطوبة درجات الحرارة تفاصيل الموجة الحارة بوابة الفجر الفجر الطقس الارصاد

أخبار تهمك

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن سر عودة صالح جمعة لتدريبات الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يحقق حلم فايلر الذي طال انتظاره

منذ أقل من ساعتين

حقيقة تدخل ساسي لإفشال انتقال الشعلاني إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- بيراميدز يكشف حقيقة انتقال "دونجا" للزمالك وموقفه من ضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

منذ ساعتين

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

"تحذير وتهديد ورسالة قوية".. نص كلمة وزير الخارجية أمام مجلس الأمن بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ ساعة و 23 دقيقة

بنزيما يتفوق على صلاح وميسي ورونالدو في التشيرنجيتو للكرة الذهبية

منذ 34 دقيقة

عاجل - الخطيب يطلب بقاء نجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ ساعة و 19 دقيقة

ساري يوجه رسالة إلى بيانيتش بعد انتقاله إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزير الخارجية عن ملف سد النهضة: توجهنا إلى مجلس الأمن لتجنب مزيد من التصعيد

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل - صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

الأرصاد تكشف سبب عدم الشعور بانخفاض درجات الحرارة

الأرصاد: ارتفاع طفيف في طقس الجمعة.. و"اشربوا مياه كتير"

ذروة الطقس السيئ.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس ودرجات الحرارة

الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس اليوم

شديد الحرارة على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:39 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

11:08 م

عاجل.. وزير الخارجية عن ملف سد النهضة: توجهنا إلى مجلس الأمن لتجنب مزيد من التصعيد

10:23 م

عاجل - الخطيب يطلب بقاء نجم الأهلي ويرفض رحيله

11:53 م

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

09:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن