عمرو أديب عن ممثل إثيوبيا: "سامح شكري إداله صح" (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يبدو أن عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة حدث تبادل وتراشق بين الوزير الأثيوبي، والوزير المصري، حيث رد سامح شكري على ما قاله الوزير الإثيوبي خلال كلمته بالجلسة.





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين: "الوزير سامح شكري اداله صح، ورد بقوة شديدة"، مؤكدا أن مصر تستخدم كل أدواتها في الشأن الدبلوماسي والسياسي بمهارة ونجاح.





وقال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تؤمن أن العدالة تقتضي أن تحترم أثيوبيا حق مصر في الحياة، مضيفا أن مشروع القرار الذي تقدمت به مصر لا يرمي إلى الافتئات على أي عملية تفاوضية أو استباقها.





وأكد "شكري"، خلال كلمته بجلسة حول ملف سد النهضة بمجلس الأمن الدولي، المذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أن مصر مستعدة لبذل مزيد من الجهد للتوصل لحل بشأن ملف سد النهضة، مطالبا الأشقاء في أثيوبيا والسودان إلى استدعاء روح الأخوة التي تربط بين بلادنا وشعوبنا.





ولفت إلى أنه لا توجد ضمانات حقيقية بشأن سلامة سد النهضة، ومن ثم فأن شعبي دولتي المصب ستعيش تحت وطأة التهديد، حيث إذا وقع مكروه لهذا السد، فأن هذا سيهدد شعب السودان لمخاطر وجودية، وكذلك مصر.





إفادة مصر في مجلس الأمن