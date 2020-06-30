بعد فوزها كأفضل ممثلة في رمضان .. جومانا مراد تكشف عن سعادتها لـ "الفجر الفني"





ولفتت إلى أن المخرج سامح عبد العزيز كان عاملًا أساسيًا في موافقتها على العمل وعلى الشخصية التى تقدمها، مشيرة إلى أنها لم تلعب مثل هذه الشخصية من قبل.





قصة مسلسل "خيانة عهد''

تدور أحداث خيانة عهد حول سيدة تدعى عهد والتي تجسدها الفنانة يسرا، وتتعرض للعديد من المؤامرات من أشقائها وموت ابنها الذي يجسده الفنان خالد أنور.



أبطال "خيانة عهد"

شارك في بطولته كل من يسرا، خالد سرحان، عبير صبري، هنادي مهنى، جومانا مراد، تيام مصطفى قمر، خالد أنور، وآخرون،تأليف أحمد عادل سلطان، أمين جمال، إخراج سامح عبد العزيز، أحمد أسامة عبد الخالق.





أعربت الفنانة السورية جومانا مراد، عن سعادتها الشديدة بفوزها في استفتاء "الفجر الفني" عن مسلسل "خيانة عهد"، الذى عرض في السباق الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.وقالت في تصريح خاص لـ "الفجر الفني"، إنها لم تتوقع أن تفوز بأفضل ممثلة في رمضان، وأن هذا الشيء أسعدها كثيرًا وخاصة بعد عودتها للجماهير بعد فترة غياب طالت لسنوات.وأشارت أن ما جذبها للعودة إلى التمثيل بمسلسل "خيانة عهد" وجود الفنانة القديرة يسرا في هذا العمل، قائلة: "يسرا بالنسبة لي أيقونة وكان نفسي اشتغل معاها بالإضافة إلى إنها صاحبتي".