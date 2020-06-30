بنزيما يتفوق على صلاح وميسي ورونالدو في التشيرنجيتو للكرة الذهبية





كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني تفوق على كلا من المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والبولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني في الاستفتاء الذي أجراه برنامج التشيرنجيتو الإسباني "من يستحق التتويج بالكرة الذهبية للموسم الحالي؟"





وقام برنامج التشيرنجيتو التلفزيوني الإسباني الشهير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر مخاطبًا الجمهور بنشر استفتاء، قال فيه:" لمن تهدى جائزة الكرة الذهبية؟".





وشارك في استفتاء البرنامج الإسباني 76.849 شخص من مختلف أنحاء دول العالم، حيث احتل الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني المركز الأول في تصويت الجمهور متفوقًا على بقية المنافسين بنسبة 49.3% من إجمالي أعداد التصويت.









واحتل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني المركز الثاني بنسبة تصويت بلغت 33.6%.



