موعد عودة الدوري المصري

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:35 ص
الدوري المصري
الدوري المصري
محمد جمال


تقوم أندية الدوري المصري خلال الفترة الحالية بعمل مسحات للكشف عن فيروس كورونا من أجل الاستعداد للعودة لإستئناف الموسم بعد فترة توقف دامت لثلاث أشهر.

وأكد الإعلامي محمد فاروق، أن بطولة الدوري ستعود فى شهر أغسطس وستبدأ بالمباريات المؤجلة. 

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"،  المذاع على قناة "Ten": "الدوري يعود بالمؤجلات 7 و8 أغسطس، وهو الأهلي مع إنبي والزمالك مع المصري، واستئناف المباريات 11 و 12 أغسطس".

وأضاف: "اجتماع الاتحاد الأفريقي غدا سيحدد بشكل كبير مواعيد المباريات إلى جانب الأجندة الدولية".

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