موعد عودة الدوري المصري









تقوم أندية الدوري المصري خلال الفترة الحالية بعمل مسحات للكشف عن فيروس كورونا من أجل الاستعداد للعودة لإستئناف الموسم بعد فترة توقف دامت لثلاث أشهر.





وأكد الإعلامي محمد فاروق، أن بطولة الدوري ستعود فى شهر أغسطس وستبدأ بالمباريات المؤجلة.





وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "الدوري يعود بالمؤجلات 7 و8 أغسطس، وهو الأهلي مع إنبي والزمالك مع المصري، واستئناف المباريات 11 و 12 أغسطس".



