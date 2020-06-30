عماد أديب يكشف مفاجأة بشأن موقف إثيوبيا تجاه سد النهضة (فيديو)

قال الكاتب والمحلل السياسي عماد أديب، تعليقا على تفاصيل جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة: "نحن لا نرى بيان من وزير الخارجية الإثيوبي، ولكن ما نراه هو موقف قطري تركي الذي يحرض أثيوبيا".





وأضاف "أديب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، أن تركيا وقطر استثمرا منذ 2009 وحتى الآن ما يساوي 25 مليار دولار في أثيوبيا، منوها بأن هناك وفدًا أمنيًا قطريًا تركيًا زار أديس أبابا في يناير 2020 بالتزامن مع توقيت مفاوضات واشنطن، ووقعوا مجموعة من التعهدات الاستثمارية مع إثيوبيا، وهو ما يبرر ترك إثيوبيا لمسودة الاتفاق الذي كان برعاية أمريكية.





وأضاف الكاتب والمحلل السياسي، أن ما نراه هو موقف مراوغ إثيوبي، وليس موقف تفاوضي، لافتا إلى أن إثيوبيا تحاول أن تتملص من وجود بند يتحدث عن آلية فض منازعات، متابعا أن إثيوبيا ورائها قطر وتركيا.





إفادة مصر أمام مجلس الأمن

وألقى سامح شكري وزير الخارجية المصري، إفادة مصر أمام مجلس الأمن، حيث قال إن عدم التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة الإثيوبي، سيفضي إلى العداء في المنطقة.





وأكد في كلمة له بجلسة في مجلس الأمن حول سد النهضة، أنه على مجلس الأمن الدولي العمل على الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي.





وتابع أن "الاتفاق العادل هو الأساس، والتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة ضرورة وليس خيارًا".





وأكد شكري، أن مصر أُخضعت لحملة غير مبررة من مزاعم غير حقيقة، حول تمسك القاهرة باتفاقيات مع إثيوبيا قالوا إنها وقعت في عصر الاستعمار الإثيوبي، مؤكدًا أن ذلك غير صحيح.





وجاءت كلمة وزير الخارجية سامح شكري التالي النحو التالي:





"السيد السفير المندوب الدائم لفرنسا لدي الأمم المتحدة





رئيس مجلس الأمن عن شهر يونيو 2020،





السادة ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن،





الزميلان والأخوان العزيزان ممثلا كل من السودان وإثيوبيا،





أود في البداية أن أهنئ رئيس المجلس على قيادته الحكيمة وإدارته لأعمال مجلس الأمن في وقت يشهد فيه العالم تحديات وأزمات غير مسبوقة.





كما أتوجه بالشكر للسيدة روز ماري دي كارلو وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة على كلمتها.





فهذه، وبحق، فترة مضطربة في تاريخ الإنسانية، حيث نواجه خطرًا داهمًا وعدوًا خبيثًا حصد عددًا يصعب حصره من أرواح البشر، وألحق بنا معاناة اقتصادية غير مسبوقة، وتسبب في توقف الحياة في جميع أنحاء العالم، ولكن بينما نواجه كارثة هذه الجائحة العالمية وتنكشف لنا هشاشة وضعنا، فإنه يتعين علينا أن نتذكر انتماءنا المشترك للإنسانية.





فنحن في نهاية المطاف، ورغم تعدد الثقافات والعقائد، وتنوع الأمم والشعوب، أسرة إنسانية واحدة، يتعين لتحقيق رفاهيتها أن نتجاوز المصالح الضيقة وأن نعمل على إعلاء روابط التضامن بين أطراف مجتمعنا العالمي.





السيد الرئيس،





إن القضية التي أستعرضها معكم اليوم ترتبط بأمر جلل بالنسبة للشعب المصري، وهي مسألة تتطلب، مثلما هو الحال بالنسبة لجهود مواجهة الجائحة الحالية، أن نلتزم بروح التعاون فيما بيننا، وأن نعترف بأن الأمم لا تعيش في جزر منعزلة، وإنما نحن جميعًا منتمون لمجتمع واحد، مرتبطون بمصير مشترك.





لقد ظهر خطر وجودي يهدد بالافتئات على المصدر الوحيد لحياة أكثر من 100 مليون مصري، ألا وهو سد النهضة الأثيوبي، هذا المشروع الضخم الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق، والذي يمكن أن يعرض أمن وبقاء أمة بأسرها للخطر بتهديده لمصدر الحياة الوحيد لها.





ومع تقديرنا لأهمية هذا المشروع في تحقيق الأهداف التنموية للشعب الإثيوبي، وهو الهدف الذي نسانده وندعمه، فإنه من الضروري إدراك أن مشروعًا بهذا الحجم، والذي يعد أضخم مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، يهدد مقدرات ووجود ملايين المصريين والسودانيين.



