جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:30 ص
الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي
أحمد عصام



يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع فريق برايتون اليوم الثلاثاء 30 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وكان قد نجح فريق بيرنلي في تحقيق الفوز على حساب فريق كريستال بالاس بنتيجة هدف نظيف في اخر مباريات الجولة الحالية بالأمس. 

ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي :- 

1- ليفربول 86 نقطة.
2- مانشستر سيتي 63 نقطة.
3- ليستر سيتي 55 نقطة.
4- تشيلسي 54 نقطة.
5- ولفرهامبتون 52 نقطة.
6- مانشستر يونايتد 49 نقطة.
7- توتنهام هوتسبير 45 نقطة.
8- بيرنلي 45 نقطة.
9- شيفيلد يونايتد 44 نقطة.
10- أرسنال 43 نقطة.
11- كريستال بالاس 42 نقطة.
12- إيفرتون 41 نقطة.
13- ساوثهامبتون 40 نقطة.
14- نيوكاسل يونايتد 39 نقطة.
15- برايتون البيون 33 نقطة.
16- واتفورد 28 نقطة.
17- وست هام 27 نقطة.
18- بورنموث 27 نقطة.
19- أستون فيلا 27 نقطة.
20- نورويتش سيتي 21 نقطة.

وتوج فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة الماضية بعد خسارة فريق مانشستر سيتي أمام تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

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