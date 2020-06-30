تعليق كوميدي لرامز جلال على صورته مع غادة عادل وابنها.. والأخير يرد





شارك النجم رامز جلال، جمهوره بصورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر رامز بالصورة برفقة غادة عادل وابنها الأصغر وعلق ممازحًا الجمهور: "تخيلوا لما يبقي ده ابن غادة عادل الصغير، أمال الكبير يبقي عامل إزاي ، بحبك طا بودي".ليرد عليه ابن غادة عادل مداعبًا: "أرامز ليه كده يا رامز" .يعد برنامج" رامز مجنون رسمي"، أخر أعمال رامز وتدور فكرتة البرنامج على استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، وهو من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه ويقوم رامز بتنفيذ خطته.