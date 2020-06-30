أول تعليق من عماد النحاس على مفاوضات بيراميدز

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:26 ص
عماد النحاس
عماد النحاس
محمد جمال


ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول رغبة فريق بيراميدز فى التعاقد مع مدير فنى جديد بدلًا من الكرواتى انتى تشاتشيتش لقيادة الفريق السماوي .

وعلق عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، على حقيقة انتقاله لتدريب فريق نادي بيراميدز في الفترة المقبلة.

وقال النحاس في تصريحات خاصة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "بيراميدز لم يتفاوض معي سواء رسميًا أو شفهيًا"

وتابع: "أحترم تعاقدي مع نادي المقاولون العرب ولدينا هدف لتحقيقه مع ذئاب الجبل"

وأتم: "المسحات الطبية أثبتت سلامة جميع اللاعبين في المقاولون العرب".

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