هل خضعت روبي لعملية تجميل؟

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:39 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنانة روبي وذلك عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام".

ولاحظ البعض تغيرًافي شكل روبي، وهو ما تسبب في إثارة حالة من الجدل لرواد السوشيال ميديا.

وبدا على روبي أنها فقدت الكثير من وزنها، كما كان شعرها طويلًا ومنسدلًا على غير العادة.

حازت الصورة على الكثير من الاعجابات وعلق الجمهور قائلاً:" هي قمر في كل الاحوال"، وكتب معجب آخر:"ايه كل العمليات اللي عملتها دي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة روبى هو فيلم "حملة فرعون" والذى قام ببطولته عمرو سعد ومحمد لطفي وإخراج رؤوف عبد العزيز. 






هل خضعت روبي لعملية تجميل؟
هل خضعت روبي لعملية تجميل؟

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