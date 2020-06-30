أبرزهم عادل إمام وسهير البابلي.. 7 فنانين رفضوا تمثيل المشاهد الساخنة





الفجر الفني'



حسين صدقي

كان الفنان حسين صدقي يرفض بشدة تجسيد الأعمال التي تحتوي على القبلات والمشاهد الساخنة، وكان يحرص أن تكون أعماله بها هدف ورسالة لجمهوره مع مزيج من المواعظ أيضًا ويرى أن الفن ما هو إلا رسالة، وقام بحرق بعض من أعماله التي قام بها في بداية رحلته الفنية.



حسن يوسف

ابتعد الفنان حسن يوسف عن تقديم الأعمال التي لا تتوافق مع دينه وإلتزامه بالأصول الدينية، وبالفعل قام بوضع شروط في عقود أعماله التي يقدمها.



عادل إمام

رفض الزعيم عادل إمام أن تخوض ابنته الى الوسط الفني بسبب القبلات وما يتطلبه الفن، ولم يخوض بالمجال الفني لديه سوى أبنائه المخرج رامي إمام والفنان محمد إمام فقط.



سهير البابلي

بعد أن قامت الفنانة سهير البابلي بإرتداء الحجاب، اشترطت على جميع المخرجين والمنتجين أن لا يضعوا لها أدوار تتطلب التلامس والأحضان.



ماجد المصري

رفض الفنان ماجد المصري دخول ابنته لعالم الفن، وصرح في أحد البرامج قائلاً: "أنه بسبب قناعته الشخصية يرفض دخول ابنته للفن لأنه رجل فلاح ويرى أنها حرية شخصية".



أحمد زاهر

كشف الفنان أحمد زاهر خلال لقائه في برنامج "It's Show Time" أنه سيتدخل بالرفض القاطع في أعمال ابنته ليلى زاهر في حالة إذا كان الأدوار غير متماشية مع مبادءه قائلاً: "أنا راجل شرقي زيادة عن اللزوم، وبقول لابنتي أني كراجل معملتش كدة في أعمالي، أنا أرفض أنها تقوم بأدوار فيها تلامسات وأحضان والكلام ده وممكن أدبحها ده غير انها بنوتة وشاربة مني كتير وتعرف كويس ايه اللي يتعمل وايه لا".



حلا شيحة

ارتدت الفنانة حلا شيحة الحجاب لفترة زمنية، ثم قامت بخلعه وأثناء فترة إرتدائها له طلبت من المخرجين عدم التلامس في أدوارها حفاظاً على التزامها بحجابها.









بعد تعرض الفنان يوسف الشريف للعديد من الانتقادات بعد تأكيده بعدم قبوله تمثيل المشاهد الساخنة وذلك خلال لقائه مع الاعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc".تبين أيضًا أنه ليس الفنان الأول الذي يتبع لهذه القيود والمبادئ في عمله، فهناك فنانون آخرون يرفضون تمثيل هذه المشاهد في أعمالهم.ويرصد 'هؤلاء الفنانون.