عادل حمودة: الديمقراطية بالنسبة للإخوان سلم لحكم مصر

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:33 ص
عادل حمودة
عادل حمودة
كـسـاب أحـمـد
قال الكاتب الكبير عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن الإخوان كانوا يعتقدون أنهم سيحكمون مصر لـ500 عام، معقبًا: "الديمقراطية بالنسبة للإخوان سلم، يطلعوا عليه، وبعد ذلك يخفونه". 

وتابع "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين، أن حركة حماس التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وصلت إلى السلطة عن طريق صندوق الانتخابات، وبعد ذلك حرقت هذا الصندوق، واستمرت في السلطة حتى الآن، بحجة أنها وصلت إلى السلطة عن طريق الانتخابات، وهذا نهج الإخوان دائمًا. 

ولفت  رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إلى أن الإخوان كانوا يسعون لتفكيك القوات المسلحة، وإعداد مليشيات على غرار النظام الإيراني، مضيفًا أن الإخوان قاموا بأعداد مليشيات أثناء قيامهم بفض اعتصام الاتحادية أثناء الرئيس المعزول محمد مرسي.

في سياق منفصل، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم تابع باندهاش انطلاق شرارة ثورتنا المباركة في 30 يونيو التي قضت على كل محاولات البعض المستميتة طمس الهوية الوطنية.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، اليوم الإثنين، إلى أن هؤلاء ومن يقف وراءهم ظنوا ان أهدافهم التي يسعوا إليها قد أصبحت قريبة المنال، فخرجت جميع الملايين معلنة رفضها لمحاولات من لا يدرك قيمة وعظمة مصر، مضيفًا أن القوات المسلحة كانت تتابع وتراقب مطالب جماهير الشعب العظيم وانحازت للإرادة الوطنية الحرة، استنادًا لثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة باعتبارها ملاذ الشعب الآمن واتخذت قرار تاريخي.

وأكد، أنهم كانوا يدركوا منذ اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو أنهم سيخوضون مواجهات عنيفة مع تنظيم إرهابي دولي غادر لا يعرف قدسية الأرواح، وحرمة الدماء، معتبرًا أن خطر الإرهاب كان على رأس التحديات التي كانت تواجهها الدولة على مدار السنوات الماضية، حيث سعت أيادي الشر لترويع الأمنين، وخلق حالة من الفوضى في محاولات بائسة للعودة مرة أخرى للحكم.

هذا وعلق الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، على ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلًا: "إحنا ربنا أكرمنا في 30 يونيو، 25 يناير كانت عودة الروح، مكنش ينفع نقبل تزوير الانتخابات الفجّ، وفكرة التوريث لجمال مبارك، إنما كانت روح غير منضبطة وحالة من الفوضى، 30 يونيو كانت عودة الوعي، وعودة الروح وعودة الوعي هما كتابان للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم".

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