عمرو أديب: "مصر جابت إثيوبيا في الجزء اللي هي عايزاه"

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 02:41 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الجانب الإثيوبي في بيانه أمام مجلس الأمن لم يحدد إذا كان سيملأ سد النهضة خلال الأسبوعين القادمين أم لا، مؤكدا أن ما حدث في الجلسة مفيد جدا لمصر، والسودان.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين: "مصر عداها العيب وقزح، وشهدت المجتمع الدولي كله"، منوها بأن مجلس الأمن ليس الجهة التي ستصدر قرار بشأن أزمة سد النهضة.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن إثيوبيا أعدت دراسة تفيد أنه لو اتبعت طريقة الملء التي تطالب بها مصر، فأنها ستخسر 41.7 مليار دولار، معقبا: "مصر جابت أثيوبيا في الجزء اللي هي عايزاه".

وقال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تؤمن أن العدالة تقتضي أن تحترم أثيوبيا حق مصر في الحياة، مضيفا أن مشروع القرار الذي تقدمت به مصر لا يرمي إلى الافتئات على أي عملية تفاوضية أو استباقها.

وأكد "شكري"، خلال كلمته بجلسة حول ملف سد النهضة بمجلس الأمن الدولي، المذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أن مصر مستعدة لبذل مزيد من الجهد للتوصل لحل بشأن ملف سد النهضة، مطالبا الأشقاء في أثيوبيا والسودان إلى استدعاء روح الأخوة التي تربط بين بلادنا وشعوبنا.

ولفت إلى أنه لا توجد ضمانات حقيقية بشأن سلامة سد النهضة، ومن ثم فأن شعبي دولتي المصب ستعيش تحت وطأة التهديد، حيث إذا وقع مكروه لهذا السد، فأن هذا سيهدد شعب السودان لمخاطر وجودية، وكذلك مصر.
وفي سياق متصل، أكد ممثل المملكة المتحدة بمجلس الأمن، أهمية عدم إتمام أي خطوة تمثل ضرر لطرف بعينه في قضية سد النهضة.

وتابع خلال كلمته بالجلسة التي عقدها مجلس الأمن حول سد النهضة "استمرار الدول الثلاث في المفاوضات السبيل الوحيد لإيجاد حل"، موجها الشكر إلى الاتحاد الأفريقي على مبادرته لحل أزمة سد النهضة عبر التفاوض.

وأضاف "أوجه الشكر لحكومات مصر والسودان وإثيوبيا على بذل المزيد من الجهود للوصول إلى تسوية شاملة".

وتابعت: "سنقدم الدعم من خلال المنظمات الدولية للتوصل إلى تسوية شاملة لملف سد النهضة".

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سد النهضة بوابة الفجر الفجر الأفريقى ازمة السد إثيوبيا

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