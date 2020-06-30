في عهد السيسي.. 11280 وحدة سكنية بأسيوط الجديدة (صور)
الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:57 ص
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسعات العمرانية والمدن الجديدة، وذلك وفقا لرؤية مصر 2030، لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة في محافظة أسيوط، سعت الدولة لبذل أقصى جهد من أجل إنشاء آلاف المساكن التي توفر حياة كريمة لأبناء محافظة أسيوط.
كما تم الانتهاء من تنفيذ طريق محور الهضبة الغربية الذي يختصر المسافة والوقت إلى 15دقيقة فقط من مدينة أسيوط فضلًا عن تنفيذ البنية التحتية والوحدات السكنية بالمدينة الجديدة على مستوى متميز وفي مواعيد محددة.
آلاف الوحدات السكنية
هذا، وتم الانتهاء من تنفيذ 11280 وحدة سكنية (470 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمدينة أسيوط الجديدة، بخلاف 648 وحدة سكنية (27 عمارة)، جار الانتهاء من تنفيذها بالمشروع، وجارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، لخدمة مناطق الإسكان الاجتماعي، وهى (مدرسة للتعليم الثانوي، وحضانة، وسوقان تجاريتان، ونقطة شرطة، ومسجد، ومركز شباب، وملعب ثلاثي، وملعب خماسي، ومخبز)، بخلاف 15 مشروعًا تم تنفيذها، وهى (مدرسة للتعليم الأساسي، ومدرسة للتعليم الثانوي، و4 حضانات، و6 أسواق تجارية، ووحدتان صحيتان، ومبنى نقطة إطفاء).
أهمية المشروع
هذا المشروع له نتائج هامة على المحافظة من بينها إنه يسهم بشكل كبير في توفير سكن متميز للشباب والتخفيف من التكدس السكاني بمدينة أسيوط والسيطرة على ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات في مدينة أسيوط فضلًا عن توفير فرص عمل وجذب استثمارات جديدة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
كما تم الانتهاء من تنفيذ طريق محور الهضبة الغربية الذي يختصر المسافة والوقت إلى 15دقيقة فقط من مدينة أسيوط فضلًا عن تنفيذ البنية التحتية والوحدات السكنية بالمدينة الجديدة على مستوى متميز وفي مواعيد محددة.
المدينة مؤسسة بقرار من السيسي
يذكر أن مدينة ناصر الجديدة تم البدء في إنشائها عقب صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم (78) لسنة 2017 بتخصيص مساحة 6006 فدان من مساحة الأرض المملوكة للدولة، أعلى منطقة الهضبة الغربية لإقامة التجمع العمراني الجديد، وتعتبر إحدى مدن الجيل الرابع وأحد أبرز المشروعات التنموية بالمحافظة، حيث تبعد عن المدينة الأم مسافة لا تزيد على 15 كم ومسافة 4 كم عن مطار أسيوط الدولي وتتميز بوقوعها على شبكة طرق إقليمية.
يذكر أن مدينة ناصر الجديدة تم البدء في إنشائها عقب صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم (78) لسنة 2017 بتخصيص مساحة 6006 فدان من مساحة الأرض المملوكة للدولة، أعلى منطقة الهضبة الغربية لإقامة التجمع العمراني الجديد، وتعتبر إحدى مدن الجيل الرابع وأحد أبرز المشروعات التنموية بالمحافظة، حيث تبعد عن المدينة الأم مسافة لا تزيد على 15 كم ومسافة 4 كم عن مطار أسيوط الدولي وتتميز بوقوعها على شبكة طرق إقليمية.
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