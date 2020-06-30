في عهد السيسي.. 11280 وحدة سكنية بأسيوط الجديدة (صور)

آلاف الوحدات السكنية

هذا، وتم الانتهاء من تنفيذ 11280 وحدة سكنية (470 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمدينة أسيوط الجديدة، بخلاف 648 وحدة سكنية (27 عمارة)، جار الانتهاء من تنفيذها بالمشروع، و جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، لخدمة مناطق الإسكان الاجتماعي ، وهى (مدرسة للتعليم الثانوي ، وحضانة، وسوقان تجاريتان، ونقطة شرطة، ومسجد، ومركز شباب، وملعب ثلاثي ، وملعب خماسي ، ومخبز)، بخلاف 15 مشروعًا تم تنفيذها، وهى (مدرسة للتعليم الأساسي ، ومدرسة للتعليم الثانوي ، و4 حضانات، و6 أسواق تجارية، ووحدتان صحيتان، ومبنى نقطة إطفاء).





أهمية المشروع

هذا المشروع له نتائج هامة على المحافظة من بينها إنه يسهم بشكل كبير في توفير سكن متميز للشباب والتخفيف من التكدس السكاني بمدينة أسيوط والسيطرة على ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات في مدينة أسيوط فضلًا عن توفير فرص عمل وجذب استثمارات جديدة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.



كما تم الانتهاء من تنفيذ طريق محور الهضبة الغربية الذي يختصر المسافة والوقت إلى 15دقيقة فقط من مدينة أسيوط فضلًا عن تنفيذ البنية التحتية والوحدات السكنية بالمدينة الجديدة على مستوى متميز وفي مواعيد محددة.



