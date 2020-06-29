أمريكا.. مراكز مكافحة الأمراض تكشف عن إجمالي عدد الإصابات بكورونا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:51 م
بوابة الفجر
وكالات

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مساء اليوم الاثنين، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في الولايات المتحدة بلغ مليونين و545 ألفا و250 حالة.

وأوضحت المراكز الأمريكية أنها سجلت زيادة 41075 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع بـ885 حالة إلى 126369 وفاة، ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,381 مليون إصابة، بينهم أكثر من 507 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,619 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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