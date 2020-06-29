أمريكا.. مراكز مكافحة الأمراض تكشف عن إجمالي عدد الإصابات بكورونا





قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مساء اليوم الاثنين، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في الولايات المتحدة بلغ مليونين و545 ألفا و250 حالة.





وأوضحت المراكز الأمريكية أنها سجلت زيادة 41075 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع بـ885 حالة إلى 126369 وفاة، ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.



