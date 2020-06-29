عاجل- بيراميدز يكشف حقيقة انتقال "دونجا" للزمالك وموقفه من ضم نجم الأهلي





كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز حقيقة انتقال نبيل عماد "دونجا" إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"تفاجئنا بهذا الأمر منذ الأمس، فاللاعب موقع عقود تجديد تعاقده مع النادي لمدة ٥ مواسم منذ ٤ أشهر".





وأضاف :"هل من المعقول أن نقوم ببيع لاعب قام بتوقيع عقود تمديد تعاقده لمدة ٥ مواسم".





وتابع :"لم نتلقى أي عرض من نادي الزمالك بخصوص دونجا، فالنادي الأبيض يتخذ الطريق الرسمي حال رغبته في التعاقد مع لاعب".





وواصل :"تلقينا اتصال من مسؤولو نادي الزمالك قبل شهر ونصف للتعاقد مع لاعب وبالتالي هو يسلك الطرق الشرعية ولو يريد ضم لاعب فسيتحدث معنا".





وأردف :"جميع اللاعبون المميزون في مصر هم هدف أساسي للتعاقد معهم في ظل الحاجة إليهم".





واستطرد :"أحمد الشيخ لاعب كبير ولكن رغبة المدير الفني لبيراميدز هي من تحدد رغبته في التعاقد مع أي لاعب".





وأكمل حديثه بالرد حول إمكانية رحيل أحمد الشناوي :"الشناوي حارس مرمى كبير وهو يستعيد مستواه تدريجيا وبالتالي فهو من أعمدة الفريق".



