بيراميدز: لم نخفض عقود اللاعبين ونتمنى ضم شريف إكرامي





تحدث عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز عن تمديد النادي لتعاقده مع علي جبر مدافع الفريق الأول لكرة القدم حتى ٢٠٢٤.





وقال بسيوني في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"علي جبر قيمة كبيرة وواحد من أفضل اللاعبين والمدافعين في أخر ١٠ سنوات بالكرة المصرية".





وأضاف :"علي جبر يمنح الفريق قوة كبيرة في الفريق ونحاول فرض الاستقرار في الفريق".





وأوضح :"تجديد عقود النجوم هدف مهم بالنسبة لنا، وبالتالي نقوم بفعل ذلك خلال الفترة الحالية".





وأشار :"نحن في بيراميدز لم ولن يحدث أن نتحدث مع اللاعبين في فكرة تخفيض عقود اللاعبين".





وزاد :"هذه سياسة يتبعها النادي مع اللاعبين الذين يراها أنا تستحق أن تتواجد مع الفريق".





وواصل :"هدفنا هو السعي تكوين فريق من أجل التتويج ببطولة، من الصعب أن يرتبط اسم بيراميدز بالمال فقط".





وأضاف :"تجديد عقد عمر جابر تم في ساعة فقط، فيما تم تجديد عقد علي جبر خلال يومين".





وأردف :"قدمنا عرض لشريف إكرامي للانتقال إلى بيراميدز، وهو يملك عرضين أخرين، لكنني أتمنى يكون متواجد معنا".



