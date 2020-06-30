هنادي مهنا تخطف قلوب محبيها بهذه الإطلالة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:04 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة الشابة هنادي مهنا، محبيها وجمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هنادي جميلة كعادتها مرتدية شميز أسود ، وتركت شعرها الأشقر منسدلا ، وعلقت قائله : عندما يكون فنان الميكب موهوب لدرجة أنك لا تحتاج إلي فلتر.

وتغزل بها الكثير من متابعيها وتباينت التعليقات أهمها " عسولة أوي ، قمر يا قلبي".

وفي سياق منفصل خاضت هنادي مهنا، السباق الرمضاني الحالي من خلال مسلسل "الفتوة" لياسر جلال، ومسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا، وحققت خلالهما نجاحا كبيرا في تقديم شخصيتين مختلفتين ضمن أحداث المسلسلين.

مسلسل "الفتوة" من إخراج حسين المنباوى وتأليف هانى سرحان، ويضم عددا من الفنانين وهم ياسر جلال، مى عمر، أحمد صلاح حسنى، أحمد خليل، رياض الخولى، أنعام سالوسة، أحمد خالد صالح، محمود حافظ، وعددا آخر من الممثلين.

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