إنبي يكشف حقيقة طلب التعاقد مع نجم الزمالك

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:47 م
بوابة الفجر
محمد جمال

خرج محمد عنتر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من حسابات المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون خلال الفترة الماضية.

كشف زكريا السيد، رئيس نادي إنبي، حقيقة دخول النادي البترولي من أجل الحصول على خدمات محمد عنتر، جناح نادي الزمالك.

وأكد زكريا السيد في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "لم نفاوض الزمالك من أجل الحصول على محمد عنتر، وذلك لا يمنع أنه لاعب جيد ولكننا لم نفاوضه"

وعن حقيقة توجيه الشكر لامام محمدين، شدد رئيس إنبي: "إمام محمدين صاحب فضل كبير وإنجازات كثيرة للنادي البترولي لذلك فهو مستمر معنا رغم بلوغه سن التعاقد بسبب خبراته العريقة"

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