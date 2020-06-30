فريدة فهمي تعلق على فرقة رضا حاليًا: المستوى أصبح كارثيًا ومتدني

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:03 ص
فريدة فهمي
فريدة فهمي
ريهام كمال

فراشة فرقة رضا، وأشهر راقصة إستعراضية هي الفنانة الكبيرة فريدة فهمي، التي تحتفل بعيد ميلادها الـ80 اليوم.

علقت "فريدة" في احدى الحوارات الصحفية عن مستوى فرقة رضا حاليًا، وعبرت عن استيائها الشديد وبأنها لا تتابع الفرقة.

وقالت: "فرقة رضا بقالها عشرين سنة مش نافعة، فى ركاكة وذوق وحش وبلادة وعدم فهم، حتى الملابس حاجة بلدي وفلاحي ومفيش تناسق فى الألوان".

وتابعت: "الموضوع مش نفسنة مني، فرقة رضا عايشة بالاسم القديم والتدني اللي وصلت ليه لا يمحو تاريخها مطلقًا".

وأضافت: "الرقص بحاجة للاستمرارية وشغل ولازم أختار فرقة مش ناس من القهوة لأن الرقص أسلوب حياة ونظام ومؤسسة".

أخبار تهمك

الكشف عن سر عودة صالح جمعة لتدريبات الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة تدخل ساسي لإفشال انتقال الشعلاني إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يحقق حلم فايلر الذي طال انتظاره

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل- بيراميدز يكشف حقيقة انتقال "دونجا" للزمالك وموقفه من ضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وزير الخارجية يوجه رسالة مهمة إلى إثيوبيا والسودان

منذ أقل من ساعتين

عرض برتغالي يهدد صفقة الأهلي المحتملة

منذ ساعة و 27 دقيقة

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية عن ملف سد النهضة: توجهنا إلى مجلس الأمن لتجنب مزيد من التصعيد

منذ ساعتين و 23 دقيقة

ساري يوجه رسالة إلى بيانيتش بعد انتقاله إلى برشلونة

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - الخطيب يطلب بقاء نجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:39 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

11:08 م

عاجل - الخطيب يطلب بقاء نجم الأهلي ويرفض رحيله

11:53 م

عاجل.. وزير الخارجية عن ملف سد النهضة: توجهنا إلى مجلس الأمن لتجنب مزيد من التصعيد

10:23 م

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

09:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن