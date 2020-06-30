فريدة فهمي تعلق على فرقة رضا حاليًا: المستوى أصبح كارثيًا ومتدني

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فراشة فرقة رضا، وأشهر راقصة إستعراضية هي الفنانة الكبيرة فريدة فهمي، التي تحتفل بعيد ميلادها الـ80 اليوم.



علقت "فريدة" في احدى الحوارات الصحفية عن مستوى فرقة رضا حاليًا، وعبرت عن استيائها الشديد وبأنها لا تتابع الفرقة.



وقالت: "فرقة رضا بقالها عشرين سنة مش نافعة، فى ركاكة وذوق وحش وبلادة وعدم فهم، حتى الملابس حاجة بلدي وفلاحي ومفيش تناسق فى الألوان".



وتابعت: "الموضوع مش نفسنة مني، فرقة رضا عايشة بالاسم القديم والتدني اللي وصلت ليه لا يمحو تاريخها مطلقًا".



وأضافت: "الرقص بحاجة للاستمرارية وشغل ولازم أختار فرقة مش ناس من القهوة لأن الرقص أسلوب حياة ونظام ومؤسسة".