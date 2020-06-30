أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2020.. والمعدن الأصفر يعود للأرقام التاريخية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
أسعار الذهب

عاودت أسعار الذهب محليا للإقتراب من المستويات التاريخية مرة أخري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2020، ليرتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو جنيهان في السوق المحلي والصاغة بعد أن شهدت تقلبات خلال تعاملات أمس الإثنين أول تعاملات الأسبوع على المعدن الأصفر وتتابع بوابة الفجر سعر المعدن الأصفر أول بأول:



أسباب تحقيق الذهب للمستويات القياسية

أرجع إيهاب واصف رئيس شعبة المشغولات الذهبية بالغرف التجارية، الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب إلى  
 تراجع أسعار النفط مع تزايد القلق من انتشار عدوي ڤيروس كورونا مره أخري و تأثيرها علي النمو الاقتصادي العالمي، حيث يهرع المستثمرون لشراء الذهب كملاذ أمن للإستثمار في البورصات العالمية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

سعر الذهب عيار18 : 683.25 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 : 797 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24 : 910.75 جنيهًا

الجنيه الذهب : 6376 جنيهًا



أسعار الذهب عالميًا:

تحولت أسعار الذهب للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بعد جلسة متقلبة وسط استمرار المخاوف حيال الفيروس والاقتصاد.


وجاء الارتفاع الطفيف للمعدن الأصفر مع مكاسب الأسهم والعملة الأمريكية خلال التعاملات.

ويستمر تزايد حالات الإصابة الجديدة بوباء "كوفيد-19" في التأثير سلباً على التفاؤل حيال التعافي الاقتصادي السريع.

 

وكان صندوق النقد الدولي توقع انكماش أكثر عمقاً في الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، كما أشار إلى أن التعافي في العام المقبل من المرجح أن يكون أبطأ مما كان متوقعاً في السابق.

 

كما يركز المستثمرون على شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزير الخزانة الأمريكي ستيفين منوشين في الأسبوع الجاري.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار بوتيرة قياسية خلال الشهر الماضي.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس   بنحو 0.05 بالمائة أو ما يعادل 90 سنتاً عند مستوى 1781.20 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 1776 دولاراً خلال الجلسة.

 

واستقر سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس عند 1770.38 دولار للأوقية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.562.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية يوجه رسالة مهمة إلى إثيوبيا والسودان

منذ ساعتين

نجم الأهلي يحقق حلم فايلر الذي طال انتظاره

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل- بيراميدز يكشف حقيقة انتقال "دونجا" للزمالك وموقفه من ضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

حقيقة تدخل ساسي لإفشال انتقال الشعلاني إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

منذ حوالي 8 ساعات

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

منذ أقل من ساعتين

ساري يوجه رسالة إلى بيانيتش بعد انتقاله إلى برشلونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. وزير الخارجية عن ملف سد النهضة: توجهنا إلى مجلس الأمن لتجنب مزيد من التصعيد

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن سر عودة صالح جمعة لتدريبات الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل - الخطيب يطلب بقاء نجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ أقل من ساعة

عرض برتغالي يهدد صفقة الأهلي المحتملة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22-6-2020.. وعيار 24 يتجاوز الـ 900 جنيه

أسعار الذهب المحلى تواصل الارتفاع بالختام وتسجل أعلى مستوي في 7 سنوات عالميًا

قفزات تاريخية فى أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-6-2020.. المعدن الأصفر يواصل تحطيم المستويات التاريخية

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-6-2020 خلال بداية التعاملات الصباحية

أسعار الذهب اليوم الخميس 25-6-2020.. أول تراجع في سعر المعدن الأصفر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:39 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

11:08 م

عاجل - الخطيب يطلب بقاء نجم الأهلي ويرفض رحيله

11:53 م

عاجل.. وزير الخارجية عن ملف سد النهضة: توجهنا إلى مجلس الأمن لتجنب مزيد من التصعيد

10:23 م

عاجل- بيراميدز يكشف حقيقة انتقال "دونجا" للزمالك وموقفه من ضم نجم الأهلي

11:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن