البطاقة الأوروبية تداعب بيرنلي بعد الفوز على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:55 م
بيرنلي وكريستال بالاس
بيرنلي وكريستال بالاس
وكالات
حقق نادي بيرنلي فوزا ثمينا على نظيره كريستال بالاس بهدف دون رد في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي، ليطرق باب الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

ورفع بيرنلي رصيده إلى 45 نقطة متساويا مع توتنهام الذي لعب مباراة اأقل يخوضها الخميس خارج ملعبه ضد شيفيلد يونايتد. أمام بالاس فيحتل المركز الحادي عشر مع 42 نقطة.

وسجل بيرنلي رقماً قياسياً له من خلال احتفاظه بنظافة شباكه في 13 مباراة هذا الموسم أي في المركز الثاني وراء ليفربول (14) الذي توج بطلاً للمرة الاولى منذ 30 عاما الخميس الماضي.

وكان بيرنلي على بعد نقطتين من منطقة الخطر في كانون الثاني/يناير لكن نتائجه تحسنت بعد ذلك ولم يخسر سوى مرة واحدة كانت امام مانشستر سيتي في آخر 10 مباريات.

وسجل بن مي هدف المباراة الوحيد بكرة رأسية قوية فشل حارس بالاس الاسباني فيسنتي غوياتا في التعامل معها (62).

وسنحت فرصة امام بالاس لمعادلة الارقام لكن حارس بيرنلي نيك بوب تصدى لمحاولة المدافع المخضرم غاري كايهيل اواخر المباراة.

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