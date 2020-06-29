إنبي يطلب تمديد إعارة نجم الأهلي.. ويكشف حقيقة مفاوضات الأحمر لضم "جلال"

ترددت الكثير من الأنباء خلال الفترة الماضية حول رغبة النادى الأهلى فى التعاقد مع أسامة جلال مدافع نادى إنبي والمنتخب الأولمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.





قال زكريا السيد، رئيس نادي إنبي، إن النادي الأهلي لم يتقدم بأي عروض رسمية من أجل الحصول على خدمات أسامة جلال، مدافع الفريق البترولي.





وأكد زكريا السيد في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "أسامة جلال لاعب جيد ولن نقف أمام احترافه أو خروجه ولكن بشرط تلقي عرض جيد ومميز ومناسب لامكانياته"





وفي سياق آخر، أوضح رئيس إنبي: "محمد شريف لاعب مميز وطلبنا من الأهلي رسميا تجديد إعارة اللاعب في الموسم الجديد"



